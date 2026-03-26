◇第98回選抜高校野球大会九州国際大付3―8専大松戸（2026年3月26日甲子園）惜しくも8強入りはできなかったが、九州国際大付（福岡）の1番・柴原奈旺芙（なおふみ）内野手（3年）は存在感を発揮した。初回に中前に安打を放ち先制のホームを踏んだ。2回はしぶとく右前に運ぶ適時打を放ち2安打。役割は果たし「自分のスタイルは出せたかなと思います」と振り返った。50メートルは「6秒1」と語る俊足は母とのキャッチボール