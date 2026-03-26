北海道旭川市のいじめ問題で亡くなった女子中学生の母親が市に損害賠償を求めていた裁判で、旭川市が遺族に7000万円を支払うなどの内容で和解が成立しました。旭川地裁に訴えを起こしていたのは、2021年に旭川市の公園で凍死した状態でみつかった当時中学2年生の廣瀬爽彩さんの母親です。爽彩さんへのいじめがあったにもかかわらず、旭川市が適切な対応をしなかったのは安全配慮義務違反にあたるとして、当初およそ1億1500万円の損