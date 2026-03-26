春の夜間特別拝観が始まるのを前に、試験点灯でライトアップされた京都市東山区の清水寺＝26日夜京都市東山区の清水寺で26日夜、春恒例の夜間ライトアップを控えた試験点灯があり、約千本の桜が約500基の照明に照らされ清水の舞台を幻想的に彩った。桜はつぼみがほころび始めたところで、小さな花が所々で咲いていた。ライトアップを楽しめる春の夜間特別拝観は27日から4月5日まで。期間中は午後6時に点灯し、午後9時に拝観受