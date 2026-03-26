テレビ東京「よじごじＤａｙｓ」が２３日、放送され、『春を感じる贅沢…桜を愛でる極上おこもり宿』などが紹介された。「ショムニ」シリーズなどで知られる女優・櫻井淳子（５３）が、極上おこもり宿を紹介。自身のＳＮＳで「宿の庭園をのんびり散歩したり、お食事で春を感じたり贅沢なひとときでした」と堪能したことを伝えた。ふわふわの白いベストや、白いブーツ姿で、ラグジュアリーなステイを満喫した櫻井の変わらぬ美