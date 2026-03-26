全国高校選抜ラグビー大会2回戦が26日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園で行われ、準々決勝に進出する8校が出そろった。全試合終了後に準々決勝以降の組み合わせ抽選が行われ、各校の主将がくじを引いて以下の通りに決まった。・国学院栃木―佐賀工・桐蔭学園（神奈川）―京都工学院・東福岡―大分東明・大阪桐蔭―東海大大阪仰星国学院栃木と佐賀工は、5年連続の対戦が決まった。4年前は準々決勝で対戦して佐賀工が勝利。3年前