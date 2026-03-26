東京・池袋の「サンシャインシティ」で女性が男に刃物で刺されました。刺した男も自分の首を刺し2人が意識不明の重体です。捜査関係者によりますと、午後7時すぎ、豊島区東池袋の「サンシャインシティ」内の「ポケモンセンター」で「刃物を持った人が暴れている」と通報がありました。20代の女性が20代〜30代の男に刃物で刺され、その後、刺した男も自分の首を刺したとみられるということです。2人とも意識不明の重体です。警視庁