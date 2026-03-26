3月21日、アイドルグループ嵐のメンバー・相葉雅紀の冠番組『相葉◎×部』（フジテレビ系）が放送され、相葉のイメチェン姿が話題になった。さらに、相葉のある変化にも注目が集まった。この日は、13文字の手紙で待ち合わせできるかを試し、人と人の絆を確かめる人気企画『一筆啓上部』が放送され、“クズ芸人”と呼ばれる岡野陽一とザ・マミィの酒井貴士の2人がチャレンジ。酒とタバコ、ギャンブルが大好きで仲がいいという2