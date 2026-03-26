TBSの龍宝正峰社長が、3月25日、生中継することなく終わったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について言及し、話題を集めている。「これまでのWBCは、民放各局やNHKが分担して中継してきましたが、今回はNetflixが独占。結果として地上波での中継は実現しませんでした。龍宝社長は、報道陣から視聴したかどうか聞かれ『見ちゃいました』と苦笑。『地上波で無料放送できなかったのは残念だった』と語っていました」（