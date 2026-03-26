3月24日、俳優の高知東生が自身のXで、元タレントの坂口杏里容疑者について言及し、波紋を呼んでいる。「この日、高知さんは《300円の万引きで捕まった元タレントさんの件。まだ勾留されているというが余罪があるのか？》と、勾留が長引いている点に言及。さらに《いずれにせよこのピンチをチャンスに変えて欲しい》とエールを送ったのです。加えて、《誰かしっかりした支援者に繋がり、場合によっては生活保護を受給し生活を