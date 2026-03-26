堀本和也（２５＝佐賀）が２６日、ボートレース蒲郡で行われたＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」２日目６Ｒでインから逃げ切ってＳＧ初勝利を飾った。「展示ではインコースを取られて本番も１００起こしまで追い込まれてスタートは気持ちでいきました」と厳しい展開ながらも踏ん張って逃げ切った。６月には地元・鳴門でＳＧグラチャンが開催される。選考基準はＳＧ優勝戦の着順ポイントとあって地元ＳＧ出場切符獲得のた