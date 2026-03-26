俳優の山粼賢人が２６日、都内で主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。２０２４年の第１作に続く映画第２弾。明治末期の北海道を舞台にした大スペクタクルの冒険活劇に主演して「こんなに最高の作品を作れて幸せ。出会えて感謝ですね」と愛着を語った。ベテランの舘ひろしとの共演が印象深いようで「舘さんは本当に優しくて、毎朝、現場でお会いしたら『