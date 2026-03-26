◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸８―３九州国際大付（２６日・甲子園）神宮大会覇者の九州国際大付は専大松戸に敗れ８強入りを逃した。九州国際大付・岩見輝晟（らいせ＝２年）が８回に痛恨の３ランを浴びた。１死二、三塁から甘くインコースに入った直球を専大松・吉田颯人（２年）に左翼に運ばれ「自分のピッチングをするだけと思っていたが失投してしまった。相手を抑えられず悔しい」と涙を流した。７番右翼でスタ