◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝３月２６日、栗東トレセン大一番へ攻めてきた。ショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は川田将雅騎手＝栗東・フリー＝の騎乗でＣＷコースへ。離れた前２頭を追いかけるように加速すると、最後まで勢いを維持したまま、７ハロン９４秒３―１１秒３の猛時計を出した。友道調教師は「しっかりと負荷をかけました。