オリックス・宮城大弥投手が２６日、３年連続３度目の開幕投手へ意気込んだ。２７日に行われる楽天との開幕戦（京セラドーム大阪）に向け、本拠地の前日練習で最終調整。キャッチボールなどで状態を確認し「スタートですし、気持ち新たに頑張りたいです。ひとつずつアウトを取るのが投手の仕事。一人目の打者から、その時にできることを一生懸命にやりたい」と快投をイメージした。２３年に続いて２大会連続で出場したＷＢＣか