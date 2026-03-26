◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸８―３九州国際大付（２６日・甲子園）今大会から導入されたＤＨ（指名打者）制での１号アーチを専大松戸の吉田颯人（２年）が放った。３点リードの９回１死二、三塁、レフトスタンドへの３ランを放った。自チームから球史に残るアーチが飛び出したことに、持丸修一監督（７７）は「びっくりですね。とにかくびっくり」と笑顔。吉田の起用意図については、「あの子はああいう打撃をする。