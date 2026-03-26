女優・のんが２６日、東京・サントリーホールで行われた「東北ユースオーケストラ演奏会」（音楽監督・坂本龍一）で平和を願う詩を朗読した。これまで朗読をしていた吉永小百合が仕事の都合で欠席となり、昨年公開の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）で吉永演じる主人公の青年期を演じた、のんに白羽の矢が立った。岩手・三陸を舞台にした２０１３年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」に主演し