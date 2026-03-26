Adoの新曲「春に舞う」が、2026年4月6日（月）夜9時より放送スタートするオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』新シリーズの主題歌に決定した。今回、主題歌と挿入歌を担当し『今日、好きになりました。』とAdoの年間タイアップとなる。「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。《花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた》という瑞々しい一節や《知らな