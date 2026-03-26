大人カジュアルには、甘めディテールや目を引くカラーをひとさじ加えるのが今の気分。いつものジーンズコーデが春らしくアップデートできそうです。今回はそのお手本として【GU（ジーユー）】スタッフのおしゃ見えコーデをご紹介。フレアジーンズで作る、大人に似合う着こなしをチェックしてみて。 甘め要素の“ちょい足し”で今っぽさがUP 【GU】「バギーフ