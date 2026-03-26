ロッテは２６日、本拠のＺＯＺＯの外野ポールに株式会社ロッテのチョコレート菓子「トッポ」の広告を掲出すると発表した。広告に当たって本塁打となった場合は、ロッテ、ビジターチームを問わず、当該選手にトッポ１０００個が贈呈される。２４年に広告直撃弾を放ったのはロッテ・中村奨吾とオリックス・大里昂生内野手。昨季は１本もなく、今季もオープン戦では記録されていない。主将のソトは球団を通じて「当てたらトッポ