この話は、筆者の友人から聞いたエピソードです。友人には5歳の息子、A君がいます。A君は発達障害の特性を持ちながらも人懐っこく、いつも元気に公園で遊んでいるのですが、時々他の子どもたちとの関わり方に困っている様子が見受けられます。今回は、友人がどのようにしてその悩みを乗り越え、息子の成長を見守ってきたのかをご紹介します。 発達障害の特性と私の悩み 最近、5歳の息子のAが公園で遊ぶ様子を見て、少し