岡崎体育が、今年5月18日に迎えるメジャーデビュー10周年の節目へむけ新アーティスト写真を公開。さらにインディーズ・ベスト盤『盆地テクノ』のリリースと国内外Zeppツアーの開催を発表した。まず、新アーティスト写真は約3年ぶりの更新となる。自身が観光大使を務める地元宇治市が誇る世界遺産、平等院で特別に許可を得て撮影。平等院でアーティスト写真が撮影されるのは史上初。そしてメジャーデビュー10周年を記念し、デビュー