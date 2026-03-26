巨人は新人３選手が開幕１軍入りを果たした。球団の新人では２７日の阪神戦（東京Ｄ）で城之内邦雄以来６４年ぶり開幕投手を務めるドラフト１位の竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝、同２位の田和廉投手（２２）＝早大＝、同３位で開幕３戦目に先発予定の山城京平投手（２２）＝亜大＝が出場選手登録された。巨人のルーキー３人開幕１軍入りは、２０２４年にドラフト１位の西舘勇陽投手、同３位の佐々木俊輔外野手、同４位