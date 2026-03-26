スカートとODD Foot Worksによる特別ユニット“スカートとODD Foot Works”の新曲「FANCLUB」が、4月3日に配信リリースされることが発表された。また、本楽曲のフルサイズ音源がリリース日前の4月1日放送のFM802「UPBEAT!」内でラジオ初オンエアされることも決定した。本作は、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』オープニングテーマ。ODD Foot Worksが描く軽快でエッジの効いたフロウと、スカート・澤部渡が紡ぐ一度聴いたら耳から離れ