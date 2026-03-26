irienchyが、3月4日にリリースしたメジャー1stアルバム『UNiQUE』より、リード曲「隣の世界は誰のもの」のMVを公開した。「隣の世界は誰のもの」は、悩みを抱える全ての人の背中を押す人生讃歌だという。MVでは、全力で街を駆け抜けるメンバーと日常のさまざまな場面を切り取った映像に仕上がっているとのこと。https://youtu.be/UTvLvpOC270なおirienchyは、＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞を開催中。