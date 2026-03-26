俳優の水谷豊が２６日、１０年ぶりに新曲「思い果てるまで」をリリースすることを発表した。２８年ぶりの復帰となるレコード会社「フォーライフミュージック」からリリースする。同曲は自身が企画・監督・脚本・プロデュース・主演として１人５役を担う映画「Ｐｉｃｃｏｌａｆｅｌｉｃｉｔａ（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜」の挿入歌を基にして制作。２００９年の「シルエット」以来４作目となる作詞作曲を自ら手が