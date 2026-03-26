3月も終盤になり、春本番の暖かさとなっていますが、今後の気温、そして降水量はどうなるのでしょうか。東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモは、こちらです。「最新の3か月予報を解説。暑さと水不足はどうなる？」まずは気温からです。4月から6月を一気に見ていきます。なんと、この先3か月、全国的に真っ赤になっています。気温は平年よりも高い状態が続きそうです。5月でも30℃に達する可能性があり、ことしも「四季」