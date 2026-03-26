トランプ氏が要求する日本の“ステップアップ”イラン駐日大使も日本に“期待感”トランプ大統領（19日）「日本の（支援に）“ステップアップ”を期待している」【写真を見る】イラン・ハネメイ師と会談する安倍晋三総理（2019年当時）19日に行われた日米首脳会談で、トランプ大統領が中東情勢をめぐり日本に繰り返し求めた“ステップアップ”。その真意について26日、野党から問われた高市総理は「日本の行動に期待を示したもの