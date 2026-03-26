【ローマ＝倉茂由美子】イタリアのメローニ政権でスキャンダルを抱える閣僚や高官ら３人が、２４〜２５日に相次いで辞任した。司法改革のための憲法改正が２３日に国民投票で否決されたことを受け、政権は信頼回復を急ぎ、打撃を最小限に防ぐ狙いとみられる。辞任したのは、ダニエラ・サンタンケ観光相と、司法省の高官２人で、いずれも与党に所属している。サンタンケ氏は、過去に所有していた会社の不正会計などの罪で訴追