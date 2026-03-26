去年7月に名古屋市中区でプリウスを盗んだとして逮捕されていた男性が、不起訴処分となりました。住所不定・職業不詳の男性(28)は去年7月、中区で集合住宅の駐車場に停めてあったプリウス1台・時価およそ150万円を盗んだ疑いで、1月に逮捕されていました。名古屋地検岡崎支部はこの男性について26日付で不起訴としましたが、処分の理由は明らかにしていません。盗まれたプリウスは、愛西市のヤードで見つかった時に