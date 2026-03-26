なぜ犬はボーダー柄が苦手なの？ 犬の視力は人間の0.2～0.3程度で、常にピントが少しぼやけた状態で世界を見ています。そのため、白と黒のようなハッキリした色の縞模様が並ぶと、輪郭がチカチカと震えて見える「錯視（さくし）」という現象が起こりやすいのです。 人間でも、細かな幾何学模様をずっと見ていると目が疲れることがありますが、犬にとってはそれ以上の違和感や不快感につながり、ときには動く