子犬がおもちゃを咥えて遊ぶ気満々でいたら、ハプニングが発生して…？子犬の犬生1周目すぎる反応にキュンとする人が続出し、投稿は記事執筆時点で12万4000回再生を突破しています。 【動画：おもちゃを咥えた子犬→ウキウキで走り出した結果…愛おしいハプニング】 子犬にハプニング発生！ TikTokアカウント「chiwawa_mugikun」に投稿されたのは、チワワの子犬「むぎ」君に小さなハプニングが起こった時の様子です。この日、む