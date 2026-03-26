小さなシニア犬に通りすがりにワンッ！と一吠えされたゴールデンさん。すると飼い主さんにまさかの行動を…！？いじらしい姿が反響を呼び、投稿は33万回再生を突破。「腰引けてますね(笑)」「優しい子」「怖かったのね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：散歩中、小さな老犬に吠えられたゴールデンレトリバー→大型犬とは思えない『まさかの光景』】 小型犬に吠えられたゴールデ