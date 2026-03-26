共同訓練に参加するため初来日航空自衛隊は2026年3月23日、青森県にある航空自衛隊三沢基地に、オランダ航空・宇宙軍の戦闘機および空中給油・輸送機が飛来したと、公式Xで公表しました。【闇夜の来日…！】三沢基地に到着したオランダ航空・宇宙軍の機体を見る（画像）飛来したのは、F-35A戦闘機5機とA330 MRTT（多用途空中給油・輸送機）1機の計6機で、オランダ航空・宇宙軍の航空機が日本に飛来するのは、今回が初めてのこ