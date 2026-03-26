要注意！シニア犬の『危険な症状』 呼吸が不安定 咳き込んでいて苦しそう、無呼吸状態がある、呼吸が荒いなど、呼吸の状態が不安定なのは心配です。肺水腫や気管虚脱など、何らかの病気が原因となっている場合もあり、容体が急変するリスクもあるため注意が必要です。発作的に繰り返す場合は、症状が出ているときの様子を動画に撮ったうえで動物病院を受診しましょう。 また寝たきりのシニア犬が荒い呼吸を繰り返す場合にはお