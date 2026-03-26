第四北越フィナンシャルグループと群馬銀行は2027年4月の経営統合に向けて26日、最終合意したと発表しました。持ち株会社の社名は「群馬新潟フィナンシャルグループ」となります。都内で開かれた会見には「第四北越」と「群馬」双方のトップが顔をそろえました。【第四北越FG殖栗 道郎社長】「各層で協議を重ねてまいりましたが統合にむけた議論は非常に円滑に進んでまいりました」【群馬銀行深井彰彦頭取】「群馬