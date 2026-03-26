【バッグ迷子からの脱却白書】大人にはジャンル問わず一度は手にしたいと思うアイテムが多数存在するのではないでしょうか？ 代表的な例を挙げてみましょう。クルマや時計、オーディオ、アクセサリー、そしてバッグ。そう、バッグにも“一生モノ”と呼ぶにふさわしい名品がいくつもあります。今回は大人が一生使い続けたいと思う、“憧れバッグ”を紹介していきます。■デザイン、素材、使い勝手、そのどれもが高次元な名バッグ5点