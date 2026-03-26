フィンテック グローバルは、ムーミン物語の株式譲渡契約を締結した。ムーミン物語は、埼玉県飯能市の北欧のライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」で、「ムーミンバレーパーク」を運営している。フィンテック グローバルが81.91％、連結子会社のメッツァ2号投資事業有限責任組合が2.73％の株式を保有している。2025年3月期には、純損失3億5,200万円を計上していた。フィンテック グローバルとメッツァ2号投資事業有限責任組