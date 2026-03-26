現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月17日に回答があった茨城県在住68歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：68歳男性同居家族構成：本人のみ住居形態：賃貸居住地：茨城県リタイア前の雇用形態：不明リタイア前の年収：300万円現在の預貯金：450万円、リスク資産：0円これまでの年金加入期間：厚生年金393カ月現在受給し