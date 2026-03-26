歌手やタレントとして活動するあのさんは3月26日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を公開しました。【写真】あののイケメンスーツ姿「見てくれた人ありがとうございました」あのさんは「『バカリズムのちょっとバカりハカってみた』見てくれた人ありがとうございました」とつづり、5枚の写真を投稿。バラエティー番組『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』（テレビ東京系）出演時の衣装ショットを披露していま