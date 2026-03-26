去年の「24時間テレビ」で寄せられた募金をもとに購入した福祉車両が県内の団体に贈られました。26日、広島テレビで行われた贈呈式には、県内の福祉法人など、6つの団体が参加し、福祉車両の目録が手渡されました。贈られたのは車いす用のリフトやスロープが付いた車両で、去年の24時間テレビで県内から寄せられた1724万円の募金を活用しました。■社会福祉法人 アンダンテ池田晴美さん「この車両は施設利用者の外出の幅を