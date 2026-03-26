先の先を見据えるとされる藤川監督の選手起用も話題を集めていきそうだ（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext昨年リーグ優勝を飾った藤川阪神の戦いぶりが注目されている。開幕戦は宿敵、巨人とぶつかるとあって、どんなスタートを切るのか注目される。【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン一方でファームの充実の戦力もひそかに注目されている。3月26日に行われたファーム・西地区のオリックス戦（杉本商事