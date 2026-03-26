お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。飲食店でのレシートを公開し、「はい？」と一言つづった投稿が大きな話題を呼んでいます。【写真】真栄田賢が公開したレシート「追加注文の伝票？？？」真栄田さんは「はい？」とつづり、レシートの写真を1枚載せています。レモンサワー800円、ハイボール750円、ウーロン茶500円の3品が記載されているにもかかわらず、小計が「10,900」と表示され