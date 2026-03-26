家を出る時は雨の気配なんてなかったのに、買い物を終えたらどしゃ降り。荷物だけじゃなくて、幼い我が子も抱えているのに......。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉静岡県在住の40代女性・Aさんは10年ほど前のその日、スーパーの出口で困っていた。車を停めている駐車場までそんなに離れてはいないものの、屋根から出ればびしょ濡れになってしまうのは