「尿酸」と聞くと、白子や数の子などプリン体が多く含まれている魚卵などの食品を食べると作られるというイメージを持っている人も少なくないと思います。しかし、実は体内のエネルギーを生み出すATPが分解された時にも尿酸は作られています。そのため、体内の尿酸のうち、7〜8割は体内で作られる尿酸で、プリン体を含む食事由来の尿酸は2〜3割といわれています。では、尿酸はどのように体内で作られているのでしょうか。ATPの分解