ナカバヤシは、サンレモンとコラボレーションした「ふわふわたっとん きらきらステッカーセット」を4月上旬から順次発売する。「ふわふわたっとん きらきらステッカーセット」「ふわふわたっとん きらきらステッカーセット」は、サンレモンの人気ぬいぐるみのたっとんを、可愛らしいサイズにしたキラキラなホログラムステッカー。全6種類、1種3柄の各2枚入りとなる。同製品は通常のステッカーとしての使用はもちろん、スマホの裏面