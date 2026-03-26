日新火災海上（以下、日新火災）とNTTドコモ（以下、ドコモ）は、「ドコモの火災保険（正式名称は、すまいの保険。同保険は、日新火災を引受保険会社とし、取扱代理店であるドコモと共同募集代理店であるドコモ・インシュアランス（以下、ドコモ・インシュアランス）が提供するもの）」を、3月25日から提供を開始した（3月25日時点では、築年数10年以下の住宅が申込み可能。9月1日から、築30年未満の住宅が申込み可能になる（契約