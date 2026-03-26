「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」三陽商会が展開するブランド「エス エッセンシャルズ（S.ESSENTIALS）」メンズは、同社のものづくりを象徴する「100年コート」に並ぶ上質な定番ジャケットを目指して開発する紺ブレザーシリーズの3品目として、新商品「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」を3月25日から「エス エッセンシャルズ」を展開する6店舗および三陽商会公式オンラインストアで順次発売した。同商品は“ジャケ