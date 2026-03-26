熊本地方気象台のソメイヨシノの標本木は、今週月曜日23日に開花を発表しました。 【写真を見る】熊本に春を告げる役割を担う「ソメイヨシノ標本木」その交代の歴史 このソメイヨシノの『標本木歴』は８年で、まだ若手と言えます。 20年さかのぼり・・・ 1902年から2011年まで、熊本地方気象台は熊本市中央区の京町にありました。 ――2011年の様子「今、5輪咲いているのが確認出来たので開花です」 移転、伐採、