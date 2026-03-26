日本維新の会は26日、安全保障調査会を国会内で開き、政府が目指す国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた党内議論を始めた。前原誠司安保調査会長は「安保戦略を大きく見直さなければならない。5月の中ごろまでに提言をまとめたい」と述べた。自民党も、維新との共同提言に向けて議論を始めている。調査会後、記者団には非核三原則に関する議論も進めたいと説明。「厳しい戦略環境を考えれば、防衛費は見直さなけれ