料理愛好家でタレントの平野レミ（79）が25日放送のNHKEテレ「最後の講義」に出演。2019年に他界した夫でイラストレーターの和田誠さんが、平野の作った料理を「絶対にまずいって言わなかった」と語った。平野と和田さんは1972年に出会って10日ほどで結婚。2人の子宝に恵まれたが、和田さんは2019年に肺炎で死去した。83歳だった。平野は結婚した最初の日は「ステーキを焼いた。和田さんがシャンパンを開けて、2人だけの結